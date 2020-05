Yvelines : mis en fuite par leur victime, les cambrioleurs sont arrêtés en possession de bijoux

Les auteurs d’un cambriolage ont été interpellés par la police vendredi en début de nuit au Vésinet (Yvelines).



L’attention du propriétaire d’un pavillon situé rue Georges-Clemenceau a été attirée par des bruits suspects. De fait, deux individus tentaient de pénétrer à l’intérieur de son domicile, vers 23h50. Il les a mis en fuite et a prévenu les services de police. L’homme a indiqué aux forces de l’ordre que l’un des hommes faisait le guet, tandis que le second tentait de forcer une de ses fenêtres.



La description des auteurs fournie par la victime a permis aux policiers de la brigade anticriminalité (BAC), lancés à leur recherche, de les retrouver et de les interpeller. Les suspects, âgés de 18 et 22 ans, ont été trouvés en possession de bijoux. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.