Yvelines : ligoté et frappé à coup de crosse chez lui, aux Mureaux, par des cambrioleurs

Selon des déclarations, il a réussi à s’emparer d’un couteau et a essayé de les faire fuir, mais ses agresseurs lui ont asséné un coup de crosse à la tempe ce qui a provoqué sa chute au sol. Il a dit être parvenu à se libérer après le départ des individus, qui ont emporté sa télévision, une console de jeu, son chat et son hamster.



Blessé au niveau du crâne (bosse), le jeune homme a été examiné par les sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte pour vol avec violences commis en réunion et sous la menace d’une arme. Les agresseurs, dont on ignore le nombre, sont activement recherchés