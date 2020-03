Yvelines : les voleurs à l’étalage avaient commis aussi une violation de domicile et une extorsion

Trois enfants de 12 ans ont été interpellés, à Marly-le-Roi (Yvelines) pour vol à l’étalage, violation de domicile et extorsion aggravée.



La scène se déroule dans une épicerie, place de la Gare, ce mardi 10 mars vers 14h30. Le commerçant avise la police que trois très jeunes auteurs d’un vol à l’étalage (des bouteilles) sont retenus dans son magasin.



Des policiers arrivent sur place et font immédiatement un rapprochement, grâce au signalement en leur possession, entre ces jeunes mis en cause et les auteurs d’une violation de domicile commise à Marly-le-Roi en début d’après- midi.



Ils font également le rapprochement avec les auteurs d’une extorsion commise dans un train à 13h45. Ces individus, au nombre de trois ont abordé un jeune voyageur âgé de 13 ans et l’ont menacé avec un couteau pour lui voler son téléphone portable Iphone 6 et un sweat portant l’inscription PSG.



Les trois enfants ont été emmenés au commissariat pour être auditionnés.