Yvelines : les policiers ripostent à des tirs de mortier et de cocktail Molotov à Mantes-la-Jolie

Les policiers ont riposté en faisant usage de leur lanceur de grenades à trois reprises et et un tir de LBD (lanceur de balles de défense) pour disperser les assaillants et sécuriser l’intervention des sapeurs-pompiers.



Un cocktail Molotov, un briquet et trois tubes permettant le lancement des mortiers ont été récupérés pour les besoins de l’enquête.



Un adolescent de 16 ans, identifié comme étant l’auteur d’un tir de mortier, a par ailleurs été interpellé et placé en garde à vue.