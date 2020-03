Yvelines : les cambrioleurs sont pris en chasse par la brigade de répression du banditisme

Les policiers de la BRB ont pris en chasse discrètement leur véhicule et, porte de Vanves à Paris, les ont interpellé. Il s’agit de trois hommes âgés de 19 et 22 ans .



Un autre équipage s’est rendu sur le lieu du supposé cambriolage et a constaté, de fait, qu’une porte était fracturée à l’arrière du pavillon. De retour à son domicilie, le propriétaire âgé de 34 ans a signalé la disparition, notamment, de divers bijoux, dont la valeur est en cours d’évaluation.



Les trois cambrioleurs ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.