Yvelines : les cambrioleurs ont creusé un trou pour pénétrer dans le magasin à Aubergenville

Certains indices laissent penser que les malfaiteurs ont visité l’intégralité du magasin. Des boites à chaussures vides ainsi que des cintres ont été retrouvés éparpillés sur le sol.



Ce mercredi matin, le montant du préjudice n’avait pas été évalué avec précision, mais il pourrait s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros.



Sans attendre, des investigations de police technique et scientifique (recherche d’empreintes papillaires et génétiques) ont été effectuées dans le magasin et alentours. Les enquêteurs ne vont pas manquer d’exploiter également les enregistrements de la vidéosurveillance.