Yvelines : les cambrioleurs emportent le coffre-fort contenant argent et bijoux

Des cambrioleurs ont fait irruption mercredi dans un pavillon situé rue Julien Poupinet au Chesnay (Yvelines) et se sont emparés d’un coffre-fort.



D’après les premières constatations, effectuées par la police vers 19 heures, les individus sont entrés par la fenêtre de la salle de bain en passant par le toit de la véranda. Toutes les pièces du pavillon ont été fouillées.



Le coffre-fort de 70 kg scellé au mur a été arraché et emporté. Il contenait, selon la victime âgée de 49 ans, des espèces et des bijoux. Le montant du préjudice reste à établir.



Une enquête a été ouverte pour vol par escalade.