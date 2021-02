Yvelines : le voyageur irascible tente d’étrangler un contrôleur à un arrêt de bus à Mantes-la-Jolie

Des contrôleurs ont été pris à partie par un individu à un arrêt de bus, boulevard Sully dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines) peu avant midi.



L’incident s’est déroulé lors d’un contrôle de routine des voyageurs. A cet instant, un homme a refusé de décliner son titre de transport et a attrapé un des contrôleurs par le cou et a tenté de l’étrangler.



L’auteur des faits, âgé de 19 ans, a ensuite pris la fuite en direction du centre hospitalier. Il a été interpellé un peu plus tard par la police et placé en garde à vue au commissariat pour « violences sur personne chargée d’une mission de service public ».



Le contrôleur, âgé de 45 ans, a déposé plainte et exercé son droit de retrait.