Yvelines : le voisin interpelle l’auteur d’une tentative de cambriolage à Achères

La vigilance d’un voisin a permis l’interpellation de l’auteur d’une tentative de cambriolage ce lundi 10 août à Achères (Yvelines).



Vers midi et demi, un habitant de la rue du 19-Mars remarque un inconnu dans le jardin de ses voisins absents. En fait, son attention a été attirée par le déclenchement de l’alarme. Le témoin décide alors d’intervenir et interpelle le supposé cambrioleur avant d’appeler police secours.



Le suspect, âgé de 17 ans, est pris en charge par les policiers et placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction. Les constatations ont permis d’établir que la porte d’entrée du pavillon présentait des traces de pesée.



Les deux complices de l’adolescent sont parvenus à prendre la fuite. Les recherches effectuées dans le secteur pour les retrouver sont restées vaines.