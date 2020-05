Yvelines : le visage caché par un masque chirurgical, ils arrachent les bijoux d'une passante à Chatou

Une septuagénaire a été attaquée dans la rue ce lundi matin à Chatou (Yvelines) par trois individus dont le visage était caché par un masque chirurgical.



L’agression s’est déroulée peu avant 11 heures, rue Maurice de Vlaminck. Trois jeunes gens ont tenté de dérober le sac à main de la passante, âgée de 73 ans, sans y parvenir. Ils lui ont alors arraché deux colliers en or qu’elle avait autour du cou et ont pris la fuite en courant.



La victime, qui n’a pas été blessée s’est rendue au commissariat de police pour signaler les faits et déposer plainte. Elle a pu fournir un vague signalement des agresseurs, âgés selon elle de 16-17 ans : malgré les recherches, ils n’ont pas été retrouvés.



Une enquête pour vol a l’arraché aggravé à été ouverte.