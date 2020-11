Yvelines : le trafiquant avoue avoir écoulé 2 kg de cocaïne pour un bénéfice de 35 000€

Autant d’éléments à charge qui amènent le magistrat du parquet de Versailles à autoriser les policiers à ouvrir une enquête en préliminaire.



La mise sur écoute de la ligne utilisée par le dealer révèle que ce dernier est en contact avec plus de 65 acheteurs et qu’il a écoulé 460 doses de cocaïne pour un montant d’environ 23 000 euros.



Le 17 novembre, avec l’accord du parquet, les enquêteurs décident d’interpeller le mis en cause à son domicile, un Mantais de 39 ans. La perquisition permet de découvrir 5 000 euros en espèces et 166 g de cocaïne. Le tout est saisi.