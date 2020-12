Yvelines : le secteur de l’hôtel de ville de Saint-germain-en-Laye bouclé à cause d’une valise suspecte

Le secteur de la gare du RER et de l’hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a connu une animation inhabituelle ce jeudi 3 décembre en fin de matinée. Vers 11 heures, un valise suspecte a été découverte sur le parvis de la gare, rue de la Surintendance.



Un périmètre de sécurité a été immédiatement établi qui a eu pour effet d’interdire la circulation rue de la Surintendance, tue de la Paroisse et rue de Pontoise. Deux accès au RER ont également été fermés.



Appelés à intervenir, les démineurs de la sécurité civile de Versailles ont procédé à l’examen puis à l’ouverture de la valise qui était vide.



Après cette levée de doute, le périmètre a été levé vers 12 heures et l’activité a pu reprendre son cours normal.