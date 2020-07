Yvelines : le couteau sous la gorge, elle se fait dérober son sac à main dans le train

Les recherches lancées dans le secteur par les policiers ont cependant permis d’interpeller l’un des agresseurs et de retrouver le sac à main dérobé : le portefeuille et l’ordinateur portable qu’il contenait avaient disparu.



Le suspect, âgé de 24 ans et domicilié aux Mureaux, était en possession d’un sac à dos contenant un couteau, de la résine de cannabis, une pince et un appareil pour pirater les digicodes.



Il a été placé en garde pour vol sous la menace d’une arme, infraction à la législation sur les stupéfiants et port d’arme de catégorie D.



Tres choquée, la victime - qui n’a pas été blessée - a déposé plainte.