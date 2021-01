Yvelines : le contrôle dégénère, un policier blessé, sept individus interpellés à Chanteloup-les-Vignes

Lors du contrôle, les individus manifestent immédiatement leur opposition et s’en prennent aux forces de l’ordre. Au cours de l’interpellation, un ADS reçoit plusieurs coups de poing au visage et de pied.



Des renforts arrivent et les agresseurs sont finalement appréhendés et emmenés au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine où ils sont placés en garde pour rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Les mis en cause sont âgés entre 16 et 25 ans et originaires de Chanteloup-les-Vignes, Andrésy, Meulan et de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime.