Yvelines : le compagnon jaloux en garde à vue pour tentative d'homicide à Conflans-Sainte-Honorine

A l'origine du différend, qui aurait pu se terminer tragiquement, une histoire sur fond de relation adultérine entre la victime et la compagne de l'auteur des coups de couteau. Faisant irruption dans l’appartement, le trentenaire aurait découvert sa concubine avec un homme en train de discuter, selon une source proche de l'enquête. Il a alors saisi un couteau de cuisine et a tenté d'en porter un coup à son supposé rival. Ce dernier a eu, heureusement, la présence d'esprit de se protéger avec ses mains.



La victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée chez un voisin qui a contacté immédiatement police-secours. Blessé au niveau des mains, le jeune homme a été transporté à l'hôpital.



L’auteur des violences a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Son audition, celle de la victime et de la femme témoin des faits devraient permettre aux enquêteurs d'y voir plus clair dans cette affaire.