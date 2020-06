Yvelines : le braqueur (âgé de 15 ans) est retrouvé par le chien pisteur de la police à Plaisir

La gérante (et victime) raconte aux policiers que deux hommes encagoulés se sont présentés dans son établissement et l’ont menacée avec un pistolet. Ils ont alors réclamé la caisse, des paquets de cigarettes et des confiseries.



La commerçante, âgée de 61 ans, s’est exécutée et après s’être fait remettre la marchandise, les braqueurs ont pris la fuite en courant.



Avec sang-froid, le mari de la commerçante a décidé de les poursuivre afin de les arrêter mais un des individu lui a assené des coups de cross au visage, relate une source policière.



La victime, examinée sur place par les sapeurs-pompiers, a refusé son transport à l’hôpital, malgré sa blessure nécessitant des points de sutures.