Yvelines : la police interrompt le tournage de deux clips vidéos à Élancourt et Versailles

Les réseaux sociaux suscitent des vocations. Des vocations de cinéastes pour certains qui s’essaient au tournage de toutes sortes de clips vidéos, parfois dans l’illégalité.



Régulièrement, dans les Yvelines, la police est ainsi contrainte d’intervenir - plus encore en cette période crise sanitaire - sur des tournages non autorisés.



Dans l’après-midi de samedi, à Élancourt, la police municipale a contacté le commissariat de la ville pour signaler la présence d’hommes armés dans les sous-sols de la résidence Les Nouveaux Horizons et faisant monter de force des jeunes dans des véhicules.



Instant de frayeur. Sur place, les policiers ont constaté qu’il s’agissait tout simplement du tournage d’un clip de rap sans autorisation.



L’identité de chacun des participants a été relevée, en particulier celle de l’auteur du clip, un adolescent de 16 ans.