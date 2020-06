Yvelines : la fausse policière dépouille une personne âgée à Saint-Germain-en-Laye

Après les faux policiers, voici les fausses policières. Une habitante de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en a fait les frais ce vendredi matin.



Peu avant 10h50, une employée de maison contacte les services de police pour signaler le vol d’une boîte à bijoux au domicile d’une personne âgée de 75 ans, rue Raymond-Gréban.



Elle explique qu’une femme affirmant être fonctionnaire de police s’est introduite dans la demeure sous un motif fallacieux et a dérobé dans la salle de bain un coffre contenant des bijoux.



La pseudo-policière fouille également, intégralement, une chambre et fait main basse sur d’autres bijoux et plus de 500€ en numéraire.



L’usurpatrice prend la fuite au moment où arrive la femme de ménage. Cette dernière a donc pu fournir le signalement de la femme.



Une enquête a été ouverte pour vol par fausse qualité par les policiers de Saint-Germain-en-Laye.