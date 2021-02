Yvelines : l’alarme de la maison se déclenche, deux cambrioleurs interpellés à Villennes-sur-Seine

Le système de télésurveillance a mis en échec des cambrioleurs qui se trouvaient à l’intérieur d’un pavillon à Villennes-sur-Seine (Yvelines).



Dans la soirée d’hier, mercredi 10 février, vers 21h5, l’alarme s’est déclenchée dans une habitation du quai de Seine. Un agent de la société de télésurveillance et le frère de la propriétaire se sont rendus immédiatement sur place et ont découvert dans le pavillon deux individus qui ont été appréhendés.



Avisée, la police est venue pour récupérer les suspects, deux hommes de 27 et 24 ans sans domicile fixe. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol par effraction en réunion.