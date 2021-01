Yvelines : l’adolescent menace de mort le directeur du centre de formation a Magnanville

Ce lundi, en début d’après-midi, la police est intervenue dans un centre de formation, rue des Graviers, à Magnanville (Yvelines). Un jeune de 16 ans s’en est pris à des formateurs et a menacé de mort le directeur de l’établissement.



Lors de leur intervention sur place, les policiers ont également été pris à partie par l’adolescent particulièrement agressif qui a proféré des insultes envers eux.



Le perturbateur, s’opposant alors violemment à son interpellation a finalement été maîtrisé par la force et conduit au commissariat de Mantes-la-Jolie où il a été placé en garde à vue pour menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public (les formateurs et le directeur) et outrage et rébellion sur les fonctionnaires de police.