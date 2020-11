Yvelines : jets de projectiles, barricades et voitures incendiées aux Clayes-sous-Bois

Un équipage de la BAC (brigade anticriminalité) est arrivé rapidement et a effectué « une physionomie des lieux ». A cet instant, les policiers ont fait l’objet de plusieurs jets de pierres qui ont impacté le toit de leur véhicule à deux reprises. Ils ont alors état contraints de faire usage de l’armement intermédiaire pour disperser le groupe hostile.



Loin de calmer leur ardeur, les assaillants ont érigé des barricades et incendié cinq poubelles rue Pablo Neruda.



Dès l’arrivée de renforts, les forces de l’ordre se sont déployées dans le quartier, ce qui a eu pour effet de ramener le calme et de permettre aux sapeurs-pompiers d’éteindre les différents foyers.



Aucune interpellation n’a eu lieu.