Yvelines : interpellés pour avoir tiré à la carabine sur une cabane de chantier à Carrières-sous-Poissy

Deux individus de 20 et 23 ans ont été interpellés, dimanche, en fin de journée, pour exhibition et port d’arme à Carrières-sous-Poissy (Yvelines).



Vers 19 heures, les services de police sont avisés via le « 17 » de la présence, rue des Fleurs, de deux individu, dont l’un, torse nu, exhibe une carabine en pleine rue. L’individu a fait usage de son arme vers une cabane de chantier, précise le témoin, à l’origine de l’appel.



Un équipage de rend sur place et procède à des recherches dans le secteur. Les deux suspects sont interpellés. Ils sont en possession de cartouches de calibre 22 long rifle, mais l’arme, elle, est introuvable.



Les mis en cause, originaires de Carrières-sous-Poissy, sont emmenés au commissariat de Poissy pour être auditionnés.