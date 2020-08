Yvelines : interpellés à Vaux-sur-Seine avec des pieds de biche, des bijoux, des parfums...

Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été interpellés ce lundi matin, vers quatre heures. rue Auguste-Dolnet à Vaux-sur-Seine (Yvelines).



Ils étaient en possession de pieds de biche et dans leur sac à dos les policiers ont découvert à l’intérieur, lors du contrôle, des bijoux, des parfums et des appareils photo. Tous ces objets, dont les deux jeunes gens ont été incapables de fournir la provenance, auraient été dérobés lors de divers cambriolages.



Dans l’immédiat, les suspects ont été placés en garde à vue pour recel de vols. L’enquête ouverte par les policiers devrait permettre de les confondre.