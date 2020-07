Yvelines : ils sont soupçonnés d’avoir tiré sur un homme à Villennes-sur-Seine

Trois hommes ont été placés en garde à vue pour violences volontaires avec arme en réunion. Ils ont été interpellés dans la soirée d’hier mercredi, chemin aux Bœufs a Villennes-sur-Seine (Yvelines).



Vers 22 heures, un homme de 55 ans prend contact avec police secours et déclare avoir été victime de plusieurs tirs de carabine en sa direction. Il précisait ne pas être blessé et s’être mis à l’abri en attendant l’arrivée d’un équipage de police.



Arrivés sur place, les policiers interpellent trois suspects et récupèrent la carabine (une 22 long rifle) dont l’un d’eux est en possession. Interrogés, les trois individus âgés de 19, 20 et 36 ans, affirment « avoir tiré sur des rats ou des pigeons » sans plus de précisions.



Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire.