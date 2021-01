Yvelines : ils fracturent un bar à chicha pour faire la fête, sept interpellations aux Mureaux

Ils venaient de fracturer la porte d’entrée d’un bar à chicha pour s’y installer et faire la fête : sept individus ont été interpellés par la police ce mercredi soir peu avant 23 heures, rue des Pléiades aux Mureaux (Yvelines).



Les forces de l’ordre ont été prévenues un peu plus tôt de la présence d’une cinquantaine de jeunes à proximité de l’établissement. Quand les équipages sont arrivés sur place, le groupe s’est disloqué : les individus ont pris la fuite.



Sept d’entre eux ont été appréhendés pour « vol par effraction en réunion » et placés en garde à vue au commissariat des Mureaux. Les suspects sont âgés entre 19 et 25 ans. Ils devront s’acquitter chacun d’une amende de 135€ pour non-respect du couvre-feu.