Yvelines : ils avaient caché la drogue sous le capot du moteur

Le conducteur et son passager étaient interpellés pour détention et transport de stupéfiants et placés en garde à vue pour être entendus par les enquêteurs de la sûreté urbaine de Conflans-Sainte-Honorine.



Défavorablement connus pour des faits identiques, l’un des suspects reconnaissait l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants.



Sur instruction du substitut du procureur, les deux mis en cause ont été déférés devant tribunal judiciaire de Versailles en vue d’une comparution immédiate, puis placés sous contrôle judiciaire.