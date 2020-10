Yvelines : il violente sa conjointe devant ses trois enfants à Aubergenville

Les policiers du commissariat des Mureaux (Yvelines) ont interpellé ce samedi vers 19h45 à Aubergenville, l’auteur de violences volontaires aggravées.



L’homme, âgé de 44 ans, a été mis en cause par sa conjointe qui a déposé plainte contre lui pour l’avoir étranglée à plusieurs reprises devant ses trois enfants, selon ses déclarations.



A leur arrivée dans l’appartement, allée du Haut du Parc, dans la cité Terre et Famille, les policiers ont constaté que la victime, âgée de 40 ans, présentait des rougeurs au niveau du cou.



Le mari a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. La femme a indiqué aux gardiens de la paix qu’elle se rendait à l’hôpital pour faire constater les blessures.