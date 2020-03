Yvelines : il tente d’écouler un faux billet et agresse deux agents de la gare de Mantes-la-Jolie

Ce lundi, en tout début d’après-midi, un voyageur a tenté de se faire délivrer un titre de transport SNCF avec un faux billet, à la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Pas dupe, le guichetier lui en a fait la remarque. A cet instant, l’individu s’est brusquement emporté et a proféré des insultes à son encontre.



Un second agent est intervenu pour tenter de le calmer. Mais le voyageur l’a poussé violemment contre le mur puis a pénétré dans le local pour en découdre avec le guichetier.



L’agresseur, âgé de 37 ans, a finalement été maîtrisé et maintenu sur place jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour « usage de fausse monnaie », « outrage et violences sur personne chargée d’une mission de service public ».



Les agents SNCF, âgés de 18 et 27ans, ont déposé plainte mais n’ont pas exercé leur droit de retrait.