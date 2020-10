Yvelines : il refuse de porter un masque pour aller à l’hôpital et s’en prend aux policiers

Les policiers ont dû faire usage d’un pistolet à impulsion électrique à l’encontre d’un gardé à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Ce jeudi 1er octobre, peu avant 6 heures, un homme de 29 ans, placé un peu plus tôt en garde à vue, et devant être conduit à l’hôpital pour un examen, a refusé de porter un masque.



Face à l’insistance des policiers, l’individu récalcitrant est devenu particulièrement virulent et a tenté de mettre un coup de tête au fonctionnaire chargé de la surveillance des gardés à vue. Il a finalement été maîtrisé à l’aide d’un pistolet électrique en mode contact.