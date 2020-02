Yvelines : il réclame 1000€ au chauffeur de bus à titre de dédommagement

Un piéton a été heurté par un bus qui circulait à faible allure avenue de la Gare à La Verrière (Yvelines). L’accident s’est produit vendredi vers 12h30.



Le piéton, se plaignant de douleurs au dos, a été transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. Avant l’arrivée des secours, il s’en est pris au chauffeur du bus en le menaçant de mort. Puis, avec un certain aplomb, il lui a demandé 1000€ à titre de dédommagement pour le préjudice subi.



Le chauffeur a déposé plainte pour les menaces et a exercé son droit de retrait.



Prévenue des faits, la police a ouvert une enquête afin de déterminer notamment les circonstances de l’accident. Elle devait auditionner la victime et en même auteur des faits dès sa sortir de l’hôpital.