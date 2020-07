Yvelines : il poignarde son colocataire dans son sommeil et se livre à la police à Mantes-la-Jolie

La victime, âgée de 40 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris XVe. Son pronostic vital n’était pas engagé.



L’auteur du coup de couteau, âgé de 32 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d’homicide. Selon les éléments recueillis, un peu plus tôt les deux colocataires auraient eu un différend dont l’origine est inconnue à ce stade de l’enquête.