Yvelines : il percute un arbre en voulant éviter un animal sur la RN 184 à Saint-Germain-en-Laye

En voulant éviter un animal qui divaguait sur la route, un automobiliste a donné un coup de volant et a percuté violemment un arbre en bordure de la RN 184, en forêt de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).



L'accident est survenu hier, mercredi, vers 22h50. Le conducteur, âgé de 26 ans, s'est retrouvé coincé dans son véhicule. Il a été désincarcéré avec précaution et pris en charge par les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué les premiers secours dans l'attente de l'arrivée du SAMU.



Selon le premier diagnostic, le jeune homme souffrait de graves lésions à la rate, au foie et aux membres inférieurs. Il a été transporté, médicalisé, au centre hospitalier de Poissy, avec un pronostic vital engagé, indique une source policière.



La circulation a été maintenue fluide par les policiers le temps de l'intervention qui a duré jusqu'à 2h45 du matin.