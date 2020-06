Yvelines : il menace sa mère avec une arme de poing au cours d’un différend familial à Aubergenville

Un homme de 24 ans a été placé en garde à vue ce mercredi matin au commissariat des Mureaux (Yvelines) pour menaces avec arme sur ascendant, en l’occurrence sa mère.



Les faits qui lui sont reprochés et qui lui ont valu son interpellation se sont déroulés mardi au domicile familial, à Aubergenville. Un différend entre la mère et son fils a éclaté pour des raisons qui restent à préciser. Le jeune homme a alors menacé sa mère avec une arme de poing, qui s’est avérée être une réplique Beretta. Quand les forces de l’ordre sont intervenues, il avait quitté les lieux.



Ce matin donc, les policiers des Mureaux se sont rendus vers 8 heures au domicile du mis en cause qui a été interpellé. L’arme a été saisie pour les besoins de l’enquête, ainsi que les munitions à blanc.