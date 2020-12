Yvelines : il le plante avec un couteau et tente de lui dérober son téléphone, à Sartrouville

Le blessé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.



L’auteur du coup de couteau, qui avait pris la fuite, a été retrouvé et interpellé vers 4 heures ce matin. Il était en possession du couteau maculé de sang.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour blessures volontaires et tentative de vol avec arme blanche.