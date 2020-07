Yvelines : feu d’appartement à Trappes, une mère et ses quatre enfants transportés à l’hôpital

Incommodés par les fumées, la famille qui occupait le logement, une mère âgée de 30 ans et ses quatre enfants de 6 ans, 4 ans, 1 an et 4 mois, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital pour examen, de même qu’un voisin de 20 ans.



Le départ de feu serait dû à un enfant qui jouait avec un briquet, selon les premiers éléments recueillis par les policiers.