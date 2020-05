Yvelines : dix-sept véhicules fracturés et pillés par un voleur à la roulotte à Meulan

Les policiers ont fait des recherches dans le secteur et ont constaté que dix-sept véhicules avaient été fracturés et dégradés : vitres brisées, autoradios arrachés et divers objets dérobés. Le butin a été retrouvé à proximité du lieu de l’interpellation.



Le voleur présumé, un Meulanais de 38 ans, a été placé en garde à vue pour vol et dégradations de biens privés.