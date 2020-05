Yvelines : deux voleurs interpellés à Achères grâce à un policier hors service

Un policier hors service a permis l’interpellation de deux individus soupçonnés notamment d’un vol de véhicule, ce jeudi 28 mai en début d’après-midi à Achères (Yvelines).



Un fonctionnaire de police en repos a remarqué deux hommes qui semblaient s’intéresser à des véhicules en stationnement. Il a mis en place une discrète surveillance et a avisé la brigade anticriminalité (BAC) pour signaler les faits et fournir la description des suspects.



A l’arrivée des forces de l’ordre, les deux individus ont pris la fuite a bord d’un véhicule utilitaire, lequel a été intercepté un peu plus loin sur la N184. Les deux occupants, âgés de 23 et 27 ans, ont été interpellés sans opposer de résistance.



Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur eux plusieurs cartes bleues, téléphones portables, documents d’identité ainsi que 700 euros en numéraire, dont ils n’ont pu expliquer la provenance.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol avec dégradations et recel de vol.