Yvelines : deux jeunes gens roués de coups à Versailles pour avoir refusé de donner une cigarette

Pour avoir refuser de donner une cigarette, deux jeunes gens de 22 ans ont été roués de coups par leurs agresseurs dans une rue de Versailles (Yvelines).



La scène s’est déroulée ce mardi vers 22h30, rue Baillet Reviron dans la ville royale. Un groupe de cinq individus ont abordé deux passants dans le but de leur soutirer des cigarettes. Devant le refus des jeunes gens, les individus les ont alors roués de coups avant de prendre la fuite.



Les victimes, originaires de Versailles, ont pu fournir une description précise des agresseurs, ce qui a permis aux policiers lancés à leurs recherches de les retrouver. Trois d’entre eux, formellement identifiés, ont ainsi été interpellés et placés en garde à vue pour « tentative d’extorsion et violences volontaires en réunion ». Il s’agit d’adolescents âgés de 16 et 17 ans et domiciliés à Voisins-le-Bretonneux, Saint-Cyr-l’École et Plaisir.





Les deux victimes, couvertes d’ecchymoses, ont déposé plainte.