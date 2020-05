Yvelines : deux incendiaires en culottes courtes arrêtés cette nuit aux Mureaux

11 et 14 ans, c’est l’âge des deux incendiaires interpellés cette nuit de mercredi à jeudi au Mureaux (Yvelines).



Peu après minuit, le commissariat des Mureaux est avisé, via le « 17 », d’un feu de poubelle rue Henri-Dunant, dans le secteur de la gare SNCF. Des témoins sont en mesure de fournir le signalement de deux auteurs présumés. Les recherches permettent ainsi à la brigade anticriminalité (Bac) de les retrouver rapidement et de les interpeller.



Les deux très jeunes garçons, domiciliés aux Mureaux, ont été conduits au commissariat puis remis à leurs « civilement responsables » dans l’attente d’une nouvelle convocation.