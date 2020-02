Yvelines : deux fumeurs de joints surpris dans les caves, à Trappes, avec 10 pochons d’herbe

Deux jeunes consommateurs de stupéfiants ont été démasqués par une forte odeur de cannabis. Une odeur qui provenait des caves d’un immeubles du square Jean-Macé à Trappes (Yvelines).



Alertés, des policiers sont intervenus et en inspectant les parties communes ce mercredi sur l’heure de midi ils ont surpris deux jeunes gens en train de fumer un joint. L’un d’eux avait en sa possession dix pochons d’herbe de cannabis.



Les deux suspects, âgés de 17 et 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants.