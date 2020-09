Yvelines : deux escrocs au collet marseillais interpellés en flagrant délit à Houilles

Deux hommes ont été placés en garde à vue lundi en fin de journée dans les locaux de la police. Ils avaient été repérés plus tôt aux abords de la Caisse d’Épargne, rue Gambetta à Houilles (Houilles).



A l’origine, une victime a signalé la présence d’un dispositif de collet marseillais sur un distributeur bancaire. Les policiers ont alors mis en place une discrète surveillance, ce qui les a conduits à interpeller en flagrant délit deux hommes qui venaient de récupérer le dispositif installé sur le distributeur.



Les mis en cause, âgés de 29 et 30 ans, ont été placés en garde à vue pour escroquerie et association de malfaiteurs.