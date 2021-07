Yvelines : deux cambrioleurs géolocalisés (et interpellés) grâce au téléphone volé aux Mureaux

Sur place, ces derniers ont retrouvé trois ordinateurs et un téléphone appartenant aux victimes. L’un des ordinateurs était classé secret défense.



Lors de la fouille, un brigadier de Police a été menacé de mort.



Les deux hommes, âgés de 28 et 35 ans, sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue au commissariat des Mureaux pour vol par effraction et menaces de mort.