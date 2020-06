Yvelines : deux blessés et quatre interpellations après une bagarre entre jeunes à Rambouillet

quatre jeunes gens impliqués dans une bagarre ont été interpellés ce mardi soir à Rambouillet (Yvelines). La rixe a éclaté vers 19 heures sur le parvis de la gare, place Fernand Prud’homme, mettant en cause notamment un individu armé d’un couteau.



Deux des protagonistes ont été légèrement blessés mais leur état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.



L’intervention des forces de l’ordre a mis un terme aux violences et permis l’interpellation de quatre suspects âgés entre 17 et 19 ans, qui ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion avec menace d’une arme.



Une enquête a été ouverte par les policiers de Rambouillet afin de déterminer les circonstances et les raisons de cette bagarre.