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Yvelines : la RD11 fermée à la circulation du 19 au 30 octobre entre Goupillières et Septeuil


Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 16:33

Des arbres fragilisés menacent la chaussée : le Département va intervenir le long de la RD11, dans les Yvelines. La route sera coupée entre Goupillières et Septeuil du 19 au 30 octobre, avec une déviation pour les automobilistes.



Les arbres dangereux proches de la route seront retirés et certains secteurs de lisière seront travaillés plus en profondeur pour améliorer la sécurité et la visibilité.
Les arbres dangereux proches de la route seront retirés et certains secteurs de lisière seront travaillés plus en profondeur pour améliorer la sécurité et la visibilité.
La route départementale 11 sera fermée à la circulation entre Goupillières et Septeuil du 19 au 30 octobre 2026. Le Département des Yvelines annonce la mise en place d’une déviation pendant des travaux destinés à retirer les arbres qui menacent la chaussée.

Sur ce tronçon, les équipes chargées de la voirie interviennent régulièrement après des chutes d’arbres ou de branches. Les châtaigniers sont notamment touchés par la maladie de l’encre et les frênes par la chalarose. Selon le Département, la sécheresse et les épisodes venteux de l’été ont encore fragilisé le massif.
 

L’opération portera sur huit kilomètres de lisières. Environ 2 000 m³ de bois doivent être traités. Les arbres dangereux proches de la route seront retirés et certains secteurs de lisière seront travaillés plus en profondeur pour améliorer la sécurité et la visibilité. Le Département a confié le chantier à l’opérateur Forestons.

Les arbres en bon état seront conservés. À plus long terme, le Département souhaite favoriser des essences jugées mieux adaptées, notamment le tilleul, les érables champêtre et plane ainsi que l’aubépine.

À retenir pour les automobilistes : la RD11 sera coupée entre Goupillières et Septeuil pendant la période annoncée. Une déviation est prévue, mais son tracé et les horaires précis de fermeture n’ont pas été indiqués dans les informations communiquées.



Tags : Goupillières, Septeuil, Yvelines

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