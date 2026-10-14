Yvelines : la RD11 fermée à la circulation du 19 au 30 octobre entre Goupillières et Septeuil

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 16:33

Des arbres fragilisés menacent la chaussée : le Département va intervenir le long de la RD11, dans les Yvelines. La route sera coupée entre Goupillières et Septeuil du 19 au 30 octobre, avec une déviation pour les automobilistes.