Maisons-Laffitte : trois jeunes interpellés après le cambriolage d’une boulangerie

Trois individus cagoulés qui s’intéressaient à une boulangerie ont été signalés aux policiers, cette nuit de mercredi à jeudi vers 2 h 15, avenue de Paris. Une Renault Mégane, stationnée à proximité, avait également été repérée.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects ont forcé la vitrine du commerce avant d’arracher les deux monnayeurs qui se trouvaient à l’intérieur.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects ont forcé la vitrine du commerce avant d’arracher les deux monnayeurs qui se trouvaient à l’intérieur.
Des policiers les attendaient à la sortie
Alors qu’ils quittaient les lieux, les trois hommes ont été bloqués par des policiers positionnés en interception. Ils ont été interpellés sans incident.
Tous âgés de 18 ans, les suspects ont été placés en garde à vue.
Tous âgés de 18 ans, les suspects ont été placés en garde à vue.