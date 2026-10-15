Maisons-Laffitte : trois jeunes interpellés après le cambriolage d’une boulangerie

Trois individus cagoulés qui s’intéressaient à une boulangerie ont été signalés aux policiers, cette nuit de mercredi à jeudi vers 2 h 15, avenue de Paris. Une Renault Mégane, stationnée à proximité, avait également été repérée.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects ont forcé la vitrine du commerce avant d’arracher les deux monnayeurs qui se trouvaient à l’intérieur.