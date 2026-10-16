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Mantes-la-Jolie : l’avocat et ancien élu François Gerber est décédé à 68 ans


Publié le Vendredi 16 Octobre 2026 à 18:32

Avocat, passionné d’histoire et ancien conseiller municipal, François Gerber est mort le 10 octobre. La Ville de Mantes-la-Jolie salue son engagement au service du territoire.



Mantes-la-Jolie : l’avocat et ancien élu François Gerber est décédé à 68 ans
Légende : François Gerber est décédé samedi 10 octobre 2026, à l’âge de 68 ans

François Gerber avait gardé un solide ancrage à Mantes-la-Jolie (Yvelines), au fil de ses engagements professionnels, politiques et associatifs. L’avocat est décédé samedi 10 octobre 2026, à l’âge de 68 ans, annonce la municipalité dans un communiqué.

Né en 1958, diplômé de Sciences Po et de la faculté de droit d’Assas, il avait prêté serment en 1982. Après avoir exercé au barreau de Versailles, dont il fut Premier secrétaire de la Conférence, il s’était inscrit au barreau de Paris, tout en conservant une activité importante à Mantes-la-Jolie.

Un engagement pour l’histoire et le patrimoine du Mantois

Son parcours l’avait également conduit sur les bancs des conseils municipaux : à Mantes-la-Jolie de 1989 à 1993, puis aux Mureaux de 1998 à 2014. Il s’était de nouveau présenté aux élections municipales en 2022.

Passionné d’histoire et de patrimoine, François Gerber avait présidé la Maison du tourisme du Mantois pendant plusieurs années. Il s’était aussi investi dans plusieurs associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, contribuant à faire connaître les richesses locales.

Auteur de plusieurs ouvrages, il avait écrit sur le Mantois au temps des guerres de Religion et d’Henri IV, sur la justice et la défense des libertés, ainsi que sur Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry. Il venait de publier un livre consacré au maréchal Rommel, fruit de nombreuses années de recherches, avec un lien territorial autour du château de La Roche-Guyon.

La Ville décrit un « travailleur infatigable », également apiculteur et « fort en gueule ». Au nom du conseil municipal et des habitants, le maire Adama Gaye a adressé ses condoléances à sa famille, à ses proches, à ses confrères du barreau et à ceux qui ont partagé ses engagements.


Tags : Décès de François Gerber, Mantes-la-Jolie, Yvelines

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