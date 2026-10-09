Lycées des Yvelines : la justice suspend l’interdiction de porter des équipements de protection

Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 16:28

Le juge des référés a suspendu l’arrêté préfectoral visant les rassemblements aux abords des lycées ce vendredi 9 octobre. Il estime l’interdiction trop imprécise et son application à tout le département injustifiée.