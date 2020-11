Yvelines : des groupes hostiles s’en prennent à un chauffeur de bus et des policiers

Un chauffeur de bus et des policiers ont été une nouvelle fois confrontés à des violences urbaines, samedi 14 novembre, en fin de journée, dans les Yvelines.



A Chanteloup-les-Vignes, vers 17 heures, la vitre latérale coté conducteur d’un bus a été brisée et le pare-brise étoilé par des jets de projectiles alors que le véhicule circulait avenue de Poissy, entre Poissy et Chanteloup. Le conducteur, qui était directement visé, n’a pas été blessé. Il a exercé son droit de retrait tout comme trois autres chauffeurs de la ligne 25.