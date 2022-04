Yvelines : déçue par l’élection d’Emmanuel Macron, elle crève les pneus de 25 véhicules

Interpellée dans la foulée et placée en garde à vue pour dégradations volontaires, la trentenaire a reconnu avoir lacéré les pneus d’une vingtaine de véhicules, justifiant son comportement par son « état dépressif et alcoolisé » mais aussi par les « résultats décevant » selon elle de l’élection présidentielle, son candidat favori ayant perdu.



Elle a confié être sortie promener son chien munie d’un couteau de cuisine et avoir crevé des pneus au hasard de sa promenade.



La mise en cause a été remise en liberté à l’issue de sa garde à vue. Elle sera reconvoquée dès que les enquêteurs seront en possession de toutes les plaintes des victimes.