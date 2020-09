Yvelines : braqué pour son téléphone et son portefeuille par sept individus armés et cagoulés

Sept contre un ! Un homme de 45 ans a été braqué par sept individus qui ont jeté leur dévolu sur son téléphone portable et son portefeuille.



L’attaque s’est déroulée cette nuit, peu après minuit avenue de la Jonchère à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines).



Selon les déclarations de la victime, qui a été blessée légèrement au cuir chevelu après avoir reçu un coup sur le crâne, les agresseurs étaient encagoulés, gantés et portaient chacun une arme de poing !



Après s’être fait remettre smartphone et portefeuille, l’équipe de malfaiteurs a pris la fuite. Une enquête pour vol avec violence a été ouverte.